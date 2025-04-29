Dünya Bankası: Batı Balkanlar Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

SARAYBOSNA, 29 Nisan (Xinhua) -- Dünya Bankası, Batı Balkanlar'daki ekonomik büyümenin, küresel belirsizlik ortamına rağmen direncini sürdürmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Bankanın pazartesi günü yayımlanan son ekonomi raporunda Batı Balkan bölgesinin birleşik büyümesinin, bu yıl yüzde 3,2 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu, önceki öngörüye göre 0,5 yüzde puan düşüş anlamına geliyor. Büyümenin hızlanarak 2026'da yüzde 3,5'e ulaşması bekleniyor.

Öte yandan raporda küresel ticaret belirsizliğinin, özellikle euro bölgesinden gelen talebin düşmesi nedeniyle bölgeyi baskılayabileceği ve ticaret, yatırım ve döviz akışını etkileyebileceği uyarısı da yer aldı.

Dünya Bankası, direnci sürdürmek adına büyüme kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve işgücü piyasası engellerinin kaldırılması, bölgesel entegrasyonun artırılması ve piyasa rekabetinin güçlendirilmesi gibi yapısal reformların yenilenmesi önerilerinde bulundu.

Raporda Tek Euro Ödeme Alanı'na katılma ve "yeşil ticaret rotaları" oluşturulması gibi Avrupa Birliği katılım reformlarının daha hızlı uygulanmasının, iş güvenini güçlendirebileceği ve yatırımı çekebileceği kaydedildi.

Batı Balkanlar'ın sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesi ve çalışanlara yeşil ekonomideki fırsatlara yönelik yeni beceriler kazandırılması yoluyla artan iklim zorluklarına uyum sağlaması gerektiği de vurgulandı.