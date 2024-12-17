Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 500 Milyon Dolar Kredi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 500 Milyon Dolar Kredi

Nijerya, kırsal yol altyapısını geliştirmek için Dünya Bankası'ndan 500 milyon dolar kredi alacak.

17.12.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Bankası, Nijerya'nın kırsal yol altyapısını iyileştirmeyi amaçlayan projeyi desteklemek için 500 milyon dolar kredi verilmesini onayladı.

Tarım ve Gıda Güvenliğinden sorumlu Devlet Bakanı Sabi Aliyu Abdullahi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dünya Bankasının, "Kırsal Erişim Tarımsal Pazarlama Projesi" için 500 milyon dolarlık imtiyazlı krediyi onayladığını bildirdi.

Nijerya federal hükümeti ve eyalet hükümetlerinin de projeye 100 milyon dolarlık eş finansman sağladığını aktaran Abdullahi, projenin tarımsal pazarlama, gıda güvenliği, ekonomik büyüme ile kalkınmayı teşvik edeceğini söyledi.

Abdullahi, projenin somut ve sürdürülebilir altyapı tesisleriyle kırsal ekonomiyi desteklemeyi amaçladığını ve Nijeryalıların yüzde 70'inden fazlasının yaşadığı 19 eyalette yürütüldüğünü söyledi

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dünya Bankası, Nijerya, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 500 Milyon Dolar Kredi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:07 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısı perşembe günü 11.30’da yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı perşembe günü 11.30'da yapılacak
16:02 Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesine Özgür Özel’den ilk yorum Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
15:54 Suriye Merkez Bankası’nın kasasındakiler ortaya çıktı Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı
14:35 Avrupa Birliği, Türkiye’ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak
22:33 Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?
22:11 Dışişleri Bakanı Fidan, AB ile Suriye ve Ukrayna Gelişmelerini Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, AB ile Suriye ve Ukrayna Gelişmelerini Görüştü
22:11 Mert Günok, takım arkadaşlarını yerden yere vurdu Mert Günok, takım arkadaşlarını yerden yere vurdu
22:03 Trabzonspor’dan devre arasında çok konuşulacak paylaşım Trabzonspor'dan devre arasında çok konuşulacak paylaşım
21:52 Felipe Melo’dan Fenerbahçelileri çıldırtan hareket Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan hareket
21:48 ABD’de okula düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
21:32 Salih Uçan’dan olay yaratacak sözler Salih Uçan'dan olay yaratacak sözler
21:25 Artvin’de eğitime kar arası Artvin'de eğitime kar arası
21:25 SGK uzmanı kıdem tazminatı için net oran verdi SGK uzmanı kıdem tazminatı için net oran verdi
21:00 Beşiktaş, Adana Demirspor’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 17:14:28. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 500 Milyon Dolar Kredi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.