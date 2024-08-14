Dünya Beykozlular Günü için geri sayım başladı - Son Dakika
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Dünya Beykozlular Günü için geri sayım başladı

Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Beykozlular Günü için geri sayım başladı. 19 Ağustos günü saat 19.08'de Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de katılımıyla başlayacak yürüyüş, tüm Beykozluları bir araya getirecek. Akşam ise sahilde Suavi sahne alacak.

14.08.2024 16:53  Güncelleme: 18:18
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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Beykozlular Günü için geri sayım başladı. 19 Ağustos günü saat 19.08'de Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de katılımıyla başlayacak yürüyüş, tüm Beykozluları bir araya getirecek. Akşam ise sahilde Suavi sahne alacak.

Beykoz Belediyesi, bu yıl 15'incisi düzenlenecek Dünya Beykozlular Günü'ne ev sahipliği yapacak. Belediye ile taraftar gruplarının düzenleyeceği program ile Spor Kulübü'nün kuruluş tarihi kutlanacak. Program kapsamında ilk olarak ilçede futbolculuk, antrenörlük ve idarecilik yapan İbrahim Kelle, mezarı başında anılacak. Saatler, Spor Kulübü'nün kuruluş yılı olan 19.08'i gösterdiğinde Onçeşmeler Meydanı'ndan etkinlik alanına kadar Büyük Halk Yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşünün ardından 20.30'da Suavi sahne alacak. İlçe sakinleri, Suavi'nin coşkulu şarkılarıyla eğlenecek.

Kutlamalara, Belediye Başkanı Alaattin Köseler de katılacak.

Kaynak: ANKA

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