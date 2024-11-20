Hatay'ın Hassa ilçesinde Dünya Çocuk Hakları Günü kutlamaları kapsamında jandarma ekipleri, çocuklarla vakit geçirdi.
Bintaş Mahallesindeki Bintaş İlkokulu'nu ziyaret eden jandarma ekipleri, öğrencilerle uçurtma uçurdu, Jandarma Köpek Timi tarafından gerçekleştirilen gösteri çocukların beğenisini kazandı.
Etkinlikte ayrıca öğrencilere bayrak balon ve Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.
Son Dakika › Güncel › Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Jandarma Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?