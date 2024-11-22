Dünya Diş Hekimleri Günü Siirt\'te Kutlandı

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SİİRT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, 'Dünya Diş Hekimleri Günü' kutlandı.

Siirt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, Sağlık-Sen Şube Başkanı Vesim Eviz'in öncülüğünde, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü kutlandı. Diş hekimlerine gül dağıtılan etkinlikte konuşan Eviz, "Tüm beden sağlığının başlangıcı olan, ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlenmesi, ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, bilim, teknik ve sanatı birleştirerek özveri ile çalışan tüm diş hekimlerimizin 22 Kasım diş hekimliği günü kutlu olsun" dedi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,