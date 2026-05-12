Dünya Hemşireler Günü Etkinliği Siirt\'te

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Servet Yolbaş, başhekim yardımcıları uzman Dr. Süleyman Akgül ve uzman Dr. Yusuf Akay, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü İbrahim Teğin ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Züleyha Ataker ile birlikte hastanede görev yapan hemşirelerle bir araya geldi.

Görüşlerine yer verilen Yolbaş, büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan tüm hemşirelere göstermiş oldukları emek, gayret ve insan hayatına sundukları katkı için teşekkür etti.

Günün anısına pasta kesildi, yılın hemşiresi ve emektar hemşirelere teşekkür belgeleri takdim edildi.