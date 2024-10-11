Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği

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NEW Birleşmiş Milletlerde (BM), Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimlerle ilan edilen "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü"nü anmak için etkinlik düzenlendi.

BM'nin Ekonomik Sosyal Konseyi'nde (ECOSOC) bu yıl 12.'si düzenlenen etkinlik, BM örgütleri, Türkiye, Kanada ve Peru'nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

"Kızların Geleceğe Yönelik Vizyonu" temalı etkinlik kapsamında, kız çocukları tarafından sergilenen dans gösterisinin ardından, dünyanın farklı yerlerinden fiziksel ve sanal ortamda katılan yüzlerce kız çocuğu, BM yetkilileri ve üye ülke temsilcileriyle istişareler yürüttü.

Etkinliğe bir video mesaj yollayan BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, kadın ve kız çocuklarının artık değişim için beklemediğini belirterek, "Kendileri değişimi teşkil ediyor. Çekinmeden seslerini çıkarıyorlar, harekete geçiyorlar ve kaderlerini kontrol edecekleri bir dünya inşa ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Mohammed, kız çocuklarının lider olmaya hazır olduklarını gösterdiklerini, sadece dayanışma beklediklerini söyledi.

Diğer taraftan kız çocuklarının hala büyük engellerle karşı karşıya kaldığını da aktaran Mohammed, erken yaşta zorla evlilik, eğitimden mahrum bırakılma ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanma gibi sorunların hala sürdüğüne işaret etti.

Mohammed, her yerde kız çocuklarının yanında durmak gerektiğini belirterek, "Kız çocukları ve onların vizyonları olmadan bir gelecek mümkün değil." dedi.

Kız çocuklarının liderliğinin dünyayı dönüştürdüğünü söyleyen Mohammed, "Sınırları her yerde zorlamaya ve her yerde sesinizi genişletmeye devam edelim. Özellikle de Sudan, Ukrayna, Gazze ve Lübnan gibi ihtilaf bölgelerinde." diye konuştu.

"Cesur olmaya devam edin"

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ise Türkiye'nin etkinliğin 12. kez eş sponsoru olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılan kız çocuklarına da teşekkürlerini ileten Yıldız, "Geleceğimiz size bağlı." dedi.

Yıldız, "Türkiye, kız çocuklarına yatırımın sadece sosyal adalet meselesi değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ve refahın temel itici gücü olduğunun bilinciyle hareket ediyor." sözlerine yer verdi.

Türkiye'nin son yıllarda kız çocuklarının haklarını teşvik etmek için önemli adımlar attığına dikkati çeken Yıldız, "Politikalarımız, her bir kız çocuğunun ayrımcılık ve şiddete maruz kalmadan tüm potansiyelini yakalamasını sağlamayı hedefliyor." diye konuştu.

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin girişimlerinin temelinde eğitim olduğunun altını çizerek, uygulanan programların kız çocuklarının kaliteli eğitime erişimini artırmaya hedeflediğini söyledi.

Türkiye'nin kız çocukları için ücretsiz ve kaliteli eğitime yatırım yapmaya devam ettiğini kaydeden Yıldız, tüm kız çocuklarının kendini güvende hissetmesinin topluma katkı sağlamalarına büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Yıldız, "Birlikte, her bir kız çocuğunun değer gördüğü, güçlendirildiği ve parlamasına imkan verildiği bir gelecek inşa edebiliriz. Bugün kız çocuklarımıza yatırım yaparak esasen herkes için daha parlak ve eşit yarınlara yatırım yapıyoruz." vurgusunda bulundu.

Değişim için yorulmadan çaba sarf etmeye devam edeceklerini belirten Büyükelçi Yıldız, "Cesur olmaya devam edin" mesajını verdi.

Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 11 Ekim, "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak ilan edilmişti.