Dünya Liderlerinden Xi'ye Kutlama Mesajları - Son Dakika
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Dünya Liderlerinden Xi'ye Kutlama Mesajları

Latin Amerika ve Asya-Pasifik liderleri, Çin'in 75. kuruluş yıl dönümünde Xi Jinping'i kutladı.

02.10.2024 11:33
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BEİJİNG, 1 Ekim (Xinhua) -- Latin Amerika ve Asya-Pasifik'teki birçok ülkenin liderleri, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıldönümü dolayısıyla Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'e kutlama mesajları gönderdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Brezilya-Çin bağlarının ikili ilişkilerin ötesine geçerek kapsamlı ortak değer ve çıkarlara sahip olduğunu, çalkantılı ve çatışmalarla dolu bir dünya için istikrar örneği teşkil ettiğini söyledi. Lula da Silva, ikili ilişkilerin derinlemesine geliştirilip ikili dostluğun sürekli şekilde sağlamlaştırılması için Çin'le çalışmaya istekli olduğunu kaydetti.

Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Kamboçya-Çin işbirliğinin, Kuşak ve Yol işbirliğine model teşkil ettiğini ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip, yüksek kaliteli, üst düzey ve yüksek standartlı bir Kamboçya-Çin topluluğunun ortaklaşa inşasına yönelik sağlam bir temel oluşturduğunu ifade etti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, son 10 yılda Endonezya ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın sürekli olarak geliştiğini belirtti. İki ülke arasındaki karşılıklı saygı, karşılıklı anlayış ve samimi dostluğa dayalı dostane ilişkilere büyük değer verdiklerini vurgulayan Widodo, stratejik karşılıklı güveni ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini sürekli derinleştirmeye istekli olduklarını dile getirdi.

Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu, Hindistan ve Çin'in iki büyük komşu olarak birçok ortak kalkınma sorunu ile karşı karşıya olduğunu ve ortak bölgesel çıkarları paylaştığını belirtti. Murmu, barışa dayalı ve istikrarlı ikili ilişkiler geliştirmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, Hindistan'ın Çin ile karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu sözlerine ekledi.

Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam, Çin'in modernleşme hamlesinde kayda değer başarılar elde edip küresel boyutta önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, Singapur ve Çin'in yakın ekonomik ilişkilere, çeşitlendirilmiş işbirliği alanlarına ve yakın kültürel ve halklar arası etkileşimlere sahip olduğunu söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Çin'in dünya genelinde kalıcı barış ve istikrarın korunmasında önemli bir güvence ve eşit ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin teşvik edilmesinde bir öncü haline geldiğine dikkat çekti.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Arjantin-Çin ilişkilerinin saygı ve işbirliğine dayandığını hatırlatarak Çin ile üst düzey etkileşimleri daha da güçlendirme, Çin ile ekonomik, ticari ve yatırım konusundaki işbirliğini ve kültürel ve insanlar arası etkileşimleri teşvik etme, iki ülke arasındaki ortak çıkarları sürekli genişletme ve Arjantin-Çin kapsamlı stratejik ortaklığını güçlendirme temennisinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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