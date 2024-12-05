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Dünya Mühendisler Günü Etkinliği

GAÜN, Dünya Mühendisler Günü'nde deneyimli mühendislerle öğrencileri buluşturdu.

05.12.2024 16:48
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu, Dünya Mühendisler Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

"Bir Mühendisin Yükselişi" temalı etkinlik kapsamında alanında deneyimli mühendisler ile öğrenciler bir araya geldi.

Etkinlikte, GETHAM Başkanı Onur Akar, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi Başkanı Ali Can Koçak ve Özpolat Makine Yönetim Kurulu Üyesi Barış Cem Özpolat, deneyimlerini mühendislik fakültesi öğrencileriyle paylaştı.

Programın açılışında konuşan GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, katılımcıların Dünya Mühendisler Günü'nü kutlayarak, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Programın sonunda, günün anısına konuşmacılara GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram tarafından baret takdim edildi.

Kaynak: AA

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