Dünya Su Kaynakları Krizle Yüz Yüze - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünya Su Kaynakları Krizle Yüz Yüze

Dünya Su Kaynakları Krizle Yüz Yüze

DMÖ, 2023'te su kaynaklarının en kurak seviyeye ulaştığını ve su yetersizliğinin artacağını bildirdi.

08.10.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler'in (BM) meteoroloji ajansı Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), "Küresel Su Kaynaklarının Durumu" başlıklı raporunda; dünya genelinde su kaynaklarının son 33 yıldaki en kurak seviyeye ulaştığı belirtildi. Raporda, dünya çapında yaklaşık 3.6 milyar insanın yılda en az bir ay suya yetersiz erişim tehdidiyle karşı karşıya olduğu, bu sayının 2050 yılına kadar 5 milyara çıkmasının beklendiği ifade edildi.

nda olduğunu vurgulayan raporunda 2023 yılında nehirlerdeki kuraklık seviyesinin bazı bölgelerde su kıtlığına neden olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), "Küresel Su Kaynaklarının Durumu" başlıklı bir rapor yayınladı. Dünya genelinde su kaynaklarının 2023 yılında son 33 yıldaki en kurak seviyeye ulaştığı vurgulanan raporda, artan su ihtiyacına rağmen gerçekleşen azalmanın ekosistemleri ve tarımı kötü yönde etkilediği kaydedildi.

DMÖ raporuna göre, Amerika kıtasının güney bölgelerinin bir kısmında kuraklık su kıtlığına yol açtı. Rapora göre, Türkiye'nin de İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde bazı nehirlerinin de akış debisi normalin altına indi.

Nehirler için en kurak yıl olan 2023'te, buzullarda ise son 50 yılın en büyük buz kaybı kaydedildi. Bu durum, DMÖ raporunda uzun vadeli su tedariği planlaması açısından büyük bir tehdit olarak değerlendirildi.

Raporda, aynı zamanda iklim değişikliğinin hidrolojik döngüyü bozarak düzensiz bir hale getirdiği, bu nedenle aşırı hava olaylarının ve su kıtlığının yaygınlaştığı vurgulandı.

DMÖ, BM Su Örgütü'nden alınan verilere atıfla, dünya çapında yaklaşık 3.6 milyar insanın yılda en az bir ay suya yetersiz erişim tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve bu sayının 2050 yılına kadar 5 milyara çıkmasının beklendiğini belirtti. Dünya, 2023'te kaydedilen en sıcak yılı yaşamıştı ve bu yılın yazı da şimdiye kadar en sıcak yaz olarak kaydedilmişti. Bu durumun, 2024'te yeni bir rekor olasılığı endişelerine yol açıyor.

DMÖ, su kaynaklarıyla ilgili gerçek tabloyu netleştirmek ve ülkelerin buna yanıt vermelerine yardımcı olmak için veri toplama ve paylaşımında iyileştirmeler yapılması konusunda uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Kaynak: ANKA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Su Kaynakları Krizle Yüz Yüze - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
10:57 CHP lideri Özel’le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu
10:18 Harran Üniversitesi’ni karıştıran fuhuş iddiası Harran Üniversitesi'ni karıştıran fuhuş iddiası
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
16:27 NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti
16:18 Engin Polat’ın ceza alması Dilan Polat’ı korkuttu Engin Polat'ın ceza alması Dilan Polat'ı korkuttu
16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
15:56 İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi
15:51 Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı
15:48 Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz
15:43 85 bin ismin arasından seçildi İşte Rusya’nın en güzel kadını 85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını
15:36 Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 12:38:06. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Su Kaynakları Krizle Yüz Yüze - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.