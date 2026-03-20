Dünyada 2,1 Milyar İnsan Suya Erişemiyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyada 2,1 Milyar İnsan Suya Erişemiyor

20.03.2026 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, 2,1 milyar insanın güvenli içme suyu hizmetlerine erişiminin olmadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), dünyada 2,1 milyar insanın hala güvenli bir şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerine erişemediğini belirtti.

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) temsilcisi Bhanu Neupane, yeni yayınlanan BM Dünya Su Kalkınma Raporu hakkında BM Genel Merkezi'nde gazetecilere bilgi verdi.

Son küresel izleme verilerine göre, küresel su krizinin hala çok ciddi boyutlarda olduğunu anlatan Neupane, dünyada 2,1 milyar insanın güvenli ve yönetilen içme suyu hizmetlerine erişemediğini kaydetti.

Neupane, "Dünyada 3,4 milyar insan güvenli bir şekilde yönetilen sanitasyon, 1,7 milyar insan ise evlerinde temel hijyen hizmetlerinden yoksun. Bu konuda son on yılda ilerleme kaydedildi ancak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için hala çok yavaş." dedi.

İklim değişikliğine bağlı kuraklıklar, seller ve aşırı hava olaylarının tetiklemesiyle dünyada en az 4 milyar insanın her yıl en az bir ay boyunca şiddetli su kıtlığı yaşadığını belirten Neupane, ayrıca raporda su eşitsizliğinde güçlü bir cinsiyet boyutuna dikkat çekildiğini aktardı.

Neupane, dünyada 1,8 milyar insanın su bulunmayan evlerde yaşadığını vurgulayarak, bu evlerin yaklaşık yüzde 70'inde kadınların ve kızların su temininden sorumlu olduğunu söyledi.

"Kadınlar ve kız çocukları her gün yaklaşık 250 milyon saat su temin etmekle geçiriyor." diyen Neupane, 15 yaşın altındaki kız çocuklarının su temin etme olasılığının erkek çocuklarına göre neredeyse iki kat daha fazla olduğuna dikkati çekti."

Neupane, su toplamak için harcanan zamanın eğitim, istihdam ve kamusal hayata katılım fırsatlarını azalttığını, ayrıca su temini sırasında kadın ve kız çocuklarının fiziksel yaralanma, taciz ve şiddete maruz kaldığına dair belgelenmiş sonuçların bulunduğunu kaydetti.

Dünya Su Günü kapsamında her yıl hazırlanan ilgili rapora 12 BM kuruluşunun öncülük ettiğini dile getiren Neupane, raporda 44 farklı BM su kaynakları üyesi ve ortağının katkılarının yer aldığını ekledi.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 01:14:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.