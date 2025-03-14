Dünyanın En Büyük LEGO Minifigürü Shanghai\'da

SHANGHAİ, 14 Mart (Xinhua) -- LEGOLAND Shanghai Eğlence Merkezi'nin inşaatı, 26 metre yüksekliğe ve 136 ton ağırlığa sahip dünyanın en büyük LEGO Minifigürü olan DADA'nın yerleştirilmesiyle birlikte hız kazandı.

Eğlence merkezinden perşembe günü yapılan açıklamaya göre Shanghai kentinin Jinshan bölgesinde yer alan ve 318.000 metrekare alana yayılan tesis, 2-12 yaş arası çocuklar ve aileleri için bir LEGO tema parkı ve otel destinasyonu olarak hizmet verecek.

75'in üzerinde interaktif tur, gösteri ve atraksiyonun yanı sıra sekiz sürükleyici "diyarda" binlerce LEGO modelinin yer aldığı tesis, bu yaz büyük açılışını yapmaya hazırlanıyor.

Güncel olarak kurulumların yüzde 80'i tamamlanan tesiste tur kurulumu ve testleri tüm hızıyla devam ediyor.

Tesise LEGOLAND Parkları için dünyada bir ilk olan BÜYÜK LEGO Hız Treni ve LEGO Monkie Kid Çiçek Meyve Dağı Macerası kuruldu ve şu anda kullanıma hazır hale getirilme aşamasında.

Parkta bina cephelerinin yüzde 85'i tamamlandı. LEGOLAND Oteli'nin dış dekorasyon ve iç kurulum çalışmaları ise son aşamasına geldi. Ardından iç dekorasyon aşamasına geçilecek.

Tesise 200'den fazla türde toplam 3.161 ağaç dikilmesi planlanıyor ve şu ana kadar bu ağaçların yaklaşık yüzde 50'si dikildi.

Tesiste, yüzde 97'si teslim edilmiş ve yerinde monte edilmekte olan 85 milyondan fazla LEGO yapım parçası kullanılarak yapılmış 2.889 LEGO modeli yer alacak.