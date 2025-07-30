Dünyanın İlk 6S Robot Mağazası Shenzhen\'de Açıldı

SHENZHEN, 30 Temmuz (Xinhua) -- Dünyanın ilk 6S robot mağazası, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentine bağlı Longgang ilçesinde açıldı.

Unitree Robotics şirketinin de aralarında bulunduğu 26 robot şirketi, pazartesi günü açılan mağazayla aynı gün işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Yaklaşık 50 insansı robot ve hizmet robotu şirketinin aralarında bulunduğu, sanayi zincirinde yer alan 200'den fazla şirket, mağazayla işbirliği yapma isteğini dile getirdi. Bu şirketler, temel bileşen araştırma ve geliştirmeden komple makine imalatı, yazılım algoritmaları ve uygulama senaryolarına kadar sanayi zincirinin tüm aşamalarında yer alıyor.

Robot 6S mağazasını işleten Shenzhen Future Times Robotics Limited Şirketi, "satış, yedek parça, servis ve anket" şeklindeki geleneksel 4S otomotiv mağaza modelini temel alan mağazanın, talep üzerine kiralama ve tamamen özelleştirilmiş ürünler şeklinde iki yeni hizmet daha sunacağını belirtti.

Şirket, robot sektörünün hizmet standartlarını ve arz-talep bağlantı modelini yeniden tanımlayan mağazanın, robotların laboratuvardan pazara geçişini kolaylaştıran verimli bir köprü görevi görürken, teknik kavramları gerçek hayattaki uygulamalara dönüştürdüğünü vurguladı.