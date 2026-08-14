Duran'dan Pakistan'a Kutlama
Burhanettin Duran, Pakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü içten dileklerle kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan ile dostluğumuz sınırları aşan, kardeşliğimiz ise gönülden gönüle uzanan güçlü bir bağdır. Dost ve kardeş Pakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; Pakistan halkına barış, huzur ve refah dolu bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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