Duran'dan YKS'ye Girecek Öğrencilere Destek - Son Dakika
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Duran'dan YKS'ye Girecek Öğrencilere Destek

19.06.2026 21:31
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Burhanettin Duran, YKS öncesi öğrencilere başarı dileyerek, destek olunması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Büyük emek, sabır ve fedakarlıkla hazırlandıkları bu önemli sınavın, öğrencilerimiz, aileleri ve ülkemiz için hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilerin heyecanını yürekten paylaştığını belirterek her birine gönülden başarılar diledi.

Yarın sabah sahada mücadele edecek A Milli Futbol Takımının başarısı için tek yürek olurken geleceği inşa edecek evlatların YKS'de göstereceği gayreti ve başarıyı da aynı heyecan ve hassasiyetle sahiplendiklerini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Milli Takımımızın heyecanını paylaşırken, gençlerimizin sınavlarını en sağlıklı ve huzurlu koşullarda geçirebilmeleri için gereken duyarlılığı göstermenin hepimizin ortak sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Maç heyecanını yaşayacak tüm vatandaşlarımızın sınava hazırlanan gençlerimizi gözeterek, onları rahatsız edebilecek davranışlardan kaçınmaları son derece önemlidir. Büyük emek, sabır ve fedakarlıkla hazırlandıkları bu önemli sınavın; öğrencilerimiz, aileleri ve ülkemiz için hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyorum. Rabb'im, evlatlarımıza gönüllerindeki hedeflere ulaşmayı nasip etsin."

Kaynak: AA

Burhanettin Duran, Politika, Eğitim, Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duran'dan YKS'ye Girecek Öğrencilere Destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Duran'dan YKS'ye Girecek Öğrencilere Destek - Son Dakika
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