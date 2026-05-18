Erdoğan: Güçlü liderlikle Türkiye'yi yarınlara taşıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, güçlü liderliği, milletine olan bağlılığı ve Türkiye'ye kazandırdığı büyük vizyonla ülkemizi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal'deki hesabından "İyi ki Erdoğan" etiketiyle yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Milletine adanmış bir ömür, güçlü bir irade ve aşkınan koşan bir lider. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, güçlü liderliği, milletine olan bağlılığı ve Türkiye'ye kazandırdığı büyük vizyonla ülkemizi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaya devam ediyor. Eğitimden savunma sanayine, ulaştırmadan diplomasiye kadar atılan her adım, güçlü, bağımsız ve büyük Türkiye idealinin en somut göstergesi olmuştur.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiği süreçte Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla mazlumların sesi, adaletin savunucusu ve küresel meselelerde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birlikte gençlere umut veren, milletine güven aşılayan ve her zaman vatandaşının yanında duran bir liderlik anlayışı, ülkemizin daha güçlü yarınlarına dair inancımızı daha da güçlendirmektedir."