CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın liderliğindeki ana muhalefet partisi Ulusun Mızrağı (MK), 4 Kasım yerel seçimlerinin ardından kurulan koalisyonla ülkenin 3. büyük kenti Durban'ın yönetimini 30 yıl sonra Afrika Ulusal Kongresinden (ANC) devraldı.

Ülkenin doğusundaki liman kenti Durban'ı kapsayan Thekwini Büyükşehir Belediyesi meclisinde yapılan oylamada MK adayı Mxolisi Phakathi, Belediye Başkanı seçildi.

Phakathi 139 oy alırken Demokratik İttifakın (DA) adayı Haniff Hoosen 75 oyda kaldı.

MK Partisi, ANC ve ActionSA arasında varılan koalisyon anlaşması kapsamında belediye başkanlığı ve başkan yardımcılığı MK Partisine, belediye meclisi başkanlığı ANC'ye verildi.

Yerel seçimlerde, 223 sandalyeli belediye meclisinde MK Partisi 86, DA 57, ANC 37 sandalye kazanmıştı. Böylece ilk kez yerel seçimlere katılan MK Partisi, 1996'da düzenlenen ilk demokratik yerel seçimlerden bu yana kesintisiz olarak ANC'nin elinde bulunan Durban Belediye Başkanlığını elde etti.

Koalisyon görüşmeleri büyükşehirlerin yönetimini şekillendiriyor

Ülkenin yürütme başkenti Pretorya'yı kapsayan Tshwane Büyükşehir Belediyesinde 26 Kasım'da yapılan oylamada, ActionSA'lı Nasiphi Moya, ANC ve Ekonomik Özgürlük Savaşçılarının (EFF) desteğiyle yeniden belediye başkanı seçildi.

Ülkenin güneyindeki Nelson Mandela Bay Büyükşehir Belediyesinde ise 6 partinin oluşturduğu koalisyonla DA'lı Retief Odendaal belediye başkanlığına getirildi.

Doğu Cape eyaletindeki Buffalo City Büyükşehir Belediyesinde de ANC'li Princess Faku, 24 Kasım'da diğer partilerin desteğiyle yeniden belediye başkanı seçilmişti.

Yerel seçimlerde ülkenin 8 büyükşehir belediyesinden 5'inde birinci parti olan DA, yalnızca yasama başkenti Cape Town'da tek başına çoğunluğu sağlayabilmişti.

Güney Afrika'da 4 Kasım'da düzenlenen yerel seçimlerde, ANC ülke genelinde oyların yüzde 30,76'sını, DA yüzde 24,64'ünü, MK Partisi ise yüzde 9,76'sını almıştı.

Hükümetin açıklamasına göre, seçimlerde ülke genelindeki büyükşehir ve yerel belediyelerin yaklaşık yüzde 65'ini oluşturan 138 belediyede hiçbir siyasi parti tek başına çoğunluğu sağlayamamıştı.