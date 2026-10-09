Durban'da göçmen karşıtı şiddet için Ntuli ordunun görevlendirilmesini talep etti - Son Dakika
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Durban'da göçmen karşıtı şiddet için Ntuli ordunun görevlendirilmesini talep etti

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KwaZulu-Natal Eyalet Başbakanı Thamsanqa Ntuli, Durban'da süren göçmen karşıtı şiddet olaylarının kontrol altına alınması için ordunun görevlendirilmesini talep etti. Ntuli, yağma ve mülk zararının yatırım ve istihdamı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin KwaZulu-Natal Eyalet Başbakanı Thamsanqa Ntuli, Durban kentinde devam eden göçmen karşıtı şiddet olaylarının kontrol altına alınması amacıyla ordunun görevlendirilmesini talep etti.

Güney Afrika devlet televizyonu SABC'nin haberine göre Ntuli, Polis Bakan Vekili Firoz Cachalia ile görüştüğünü ve eyalette kamu düzeninin sağlanması için ordu desteği istediğini açıkladı.

Ntuli, talebinin değerlendirilmekte olduğunu belirterek, diğer bölgelerden polis takviyesi yapıldığını ve gösterileri düzenleyen grupların temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirileceğini bildirdi.

Şiddet olaylarının eyalet ekonomisi üzerindeki olası etkilerine dikkati çeken Ntuli, iş yerlerinin yağmalanması ve mülklere zarar verilmesinin yatırımları ve istihdamı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

KwaZulu-Natal eyalet hükümetinden yapılan açıklamada ise güvenlik güçlerinin olayların yaşandığı bölgelerde görev yapmaya devam ettiği ve kamu düzeninin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Göçmen karşıtı şiddet olayları

Güney Afrika'da sığınma başvurularına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasına karşı 7 Ekim'de başlayan göçmen karşıtı gösteriler, ertesi gün Johannesburg ve Durban kentlerinde şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Güney Afrika Polis Teşkilatı (SAPS), 8 Ekim'de Johannesburg'un Soweto bölgesinde 10, Durban kentinde ise 14 aracın kundaklandığını açıklamıştı.

Gösteriler sırasında yabancı uyruklu kişilere ait bazı iş yerleri yağmalanırken, olayların ardından güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Durban'da 9 Ekim'de de devam eden gösteriler sırasında bazı binalar ve araçlar ateşe verilmiş, polis göstericileri dağıtmak için müdahalede bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı, şiddet olaylarının ardından Anayasa Mahkemesinin kararını uygulamak amacıyla 28 Eylül'de sığınmacı kabul merkezlerine gönderdiği talimatı geri çekmişti.

Kaynak: AA
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