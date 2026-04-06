Duruşma 16 Nisan'a Ertelenildi

DURUŞMA ERTELENDİ

Narin Güran cinayetinde yeniden yargılanmasına başlanan Nevzat Bahtiyar'ın duruşmasında, mütalaaya verilen savunmaların ardından Arif Güran'ın avukatları Berat Kocakaya ve Ezgi İpek reddi hakim talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, reddi hakim istemini 'yargılamayı uzatmaya yönelik' bularak reddetti. Aile avukatları, reddi hakim kararının reddedilmesini bir üst mahkemeye taşıyacaklarını beyan etti. Mahkeme heyeti, itirazın değerlendirilmesi için duruşmayı 16 Nisan Perşembe günü saat 09.00'a erteledi.

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ-Selim KAYA/DİYARBAKIR,