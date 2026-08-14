Düzce Akçakoca'da Denize Giriş Yasak
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akçakoca'da denize girişler yasaklandı, kırmızı bayrak çekildi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişler yasaklandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesinin sahil kesimlerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.
Elverişsiz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda ve sahillerde bugün denize girmek yasaklandı.
Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri yönünde uyarıyor.
Kaynak: AA
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