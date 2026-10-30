Düzce Çamköy'de bir evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Düzce Çamköy'de bir evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

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Düzce Çamköy\'de bir evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi
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Düzce Çamköy Mahallesi'nde betonarme bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin tamamını sardığı ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Düzce'de tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Çamköy Mahallesi'nde F.A'ya ait betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede evin tamamını sardı.

Çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
İtfaiyeGüncelDüzceSon Dakika

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