Düzce'de 88 bin 102 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de 88 bin 102 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Düzce\'de 88 bin 102 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Düzce'de doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı bilgisi üzerine iki otobüste operasyon düzenlendi. Üçköprü'de 88 bin 102 uyuşturucu hap, otobüs terminalinde 43 peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce'de iki otobüste uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Valilik açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince, doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.

Üçköprü mevkisindeki dinlenme tesisinde bir otobüste yapılan aramada, 88 bin 102 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli R.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Düzce Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonda ise bir otobüste yapılan aramada 43 peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.S. tutuklandı.

Kaynak: AA
Operasyon3. SayfaGüncelDüzceSon Dakika

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