31 Mart yerel seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 19.54 itibarıyla Düzce'de sandıkların yüzde 7.32'si açıldı. Düzce'de yüzde 40.9 ile AK Parti ilk sırada, yüzde 33.15 ile Yeniden Refah Partisi ikinci sırada yer alıyor.
Düzce Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların partilere dağılımı şöyle:
AK Parti yüzde 40.9 Yeniden Refah Partisi, 33.15, CHP 15.5, İYİ Parti yüzde 6.0, MHP 4.06.
Düzce'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de ilk seçim sonuçları açıklandı - Son Dakika
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
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