Düzce\'de ilk seçim sonuçları açıklandı

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31 Mart yerel seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 19.54 itibarıyla Düzce'de sandıkların yüzde 7.32'si açıldı. Düzce'de yüzde 40.9 ile AK Parti ilk sırada, yüzde 33.15 ile Yeniden Refah Partisi ikinci sırada yer alıyor.

Düzce Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların partilere dağılımı şöyle:

AK Parti yüzde 40.9 Yeniden Refah Partisi, 33.15, CHP 15.5, İYİ Parti yüzde 6.0, MHP 4.06.

Düzce'de oy sayma işlemleri devam ediyor.