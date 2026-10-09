Düzce'de mobilya fabrikası yangını 1,5 saatlik müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika
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Düzce'de mobilya fabrikası yangını 1,5 saatlik müdahaleyle söndürüldü

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Düzce\'de mobilya fabrikası yangını 1,5 saatlik müdahaleyle söndürüldü
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Düzce'de saat 14.30 sıralarında bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ardından fabrikada soğutma çalışmaları tamamlandı, hasar ise dronla görüntülendi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Düzce'de mobilya fabrikasında, saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Fabrikadaki soğutma çalışmaları tamamlanırken, yanan fabrikadaki hasar dronla görüntülendi.

Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: DHA
İtfaiyeGüncelDüzceSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de mobilya fabrikası yangını 1,5 saatlik müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika
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