Düzce\'de mobilya fabrikası yangını 1,5 saatlik müdahaleyle söndürüldü

Düzce'de mobilya fabrikası yangını 1,5 saatlik müdahaleyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de saat 14.30 sıralarında bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ardından fabrikada soğutma çalışmaları tamamlandı, hasar ise dronla görüntülendi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Düzce'de mobilya fabrikasında, saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Fabrikadaki soğutma çalışmaları tamamlanırken, yanan fabrikadaki hasar dronla görüntülendi.
Musa KESKİN/DÜZCE,
Kaynak: DHA
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