Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin Melen Çayı'na devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Çukurören köyünden Yığılca istikametine giden İ.A. (50) idaresindeki 14 BA 705 plakalı otomobil, Bekirler köyü mevkisinde kontrolden çıkarak Melen Çayı'na devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yığılca Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çaya devrilen otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de otomobil Melen Çayı'na devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?