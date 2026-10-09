Düzce'de tarım aracı kontrolden çıktı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de tarım aracı kontrolden çıktı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Düzce\'de tarım aracı kontrolden çıktı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Düzce merkeze bağlı Aybaşı köyünde 'pat pat' tarım aracı devrilince 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, hayatını kaybeden kişinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.

Düzce'de "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Aybaşı köyünde Fetih A.'nın (57) kullandığı tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, devrilen aracın altında kalan Fetih ve Arife A.'yı (55) bulundukları yerden çıkardı.

Ekipler, yaptıkları kontrolde Arife A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Fetih A. ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA
Acil Durum3. SayfaGüncelTarımDüzceKazaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    lütfen, hangi araç olursa olsun çocuk oyuncağı değildir.! dikkat ve tedbirli olmak gerekir.! 0 0 Yanıtla
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