Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağa Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 175 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli S.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
