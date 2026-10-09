Düzce Muncurlu\'da fabrika yangını 1,5 saatte söndürüldü, yerleşime sıçramadı

Düzce Muncurlu'da fabrika yangını 1,5 saatte söndürüldü, yerleşime sıçramadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Muncurlu köyü mevkisindeki mutfak mobilyası üretilen fabrikada çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Yerleşim alanlarına sıçramayan yangında fabrika kullanılamaz hale gelirken, soğutma çalışması başlatıldı.
Düzce'de mutfak mobilyaları üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Muncurlu köyü mevkisindeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yapının tamamını saran yangına Düzce ve Kaynaşlı belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler müdahale etti.
Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.
Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi, ekiplerce soğutma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
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