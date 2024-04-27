Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Aktaş Şelalesi Ekoturizm Alanı olarak hizmete açıldı - Son Dakika
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Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Aktaş Şelalesi Ekoturizm Alanı olarak hizmete açıldı

Düzce\'nin Akçakoca ilçesindeki Aktaş Şelalesi Ekoturizm Alanı olarak hizmete açıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Aktaş Şelalesi, Valilik ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında ekoturizm alanı olarak hizmet vermeye başladı. Şelale çevresine yapılan yürüyüş yolları, seyir terasları ve dinlenme alanlarıyla Düzce'nin ilk, Türkiye'nin ise 64. ekoturizm alanı olan bölge, Turizm Haftası dolayısıyla tanıtım gezisiyle ziyaretçilere açıldı. Vali Selçuk Aslan, şelalenin ciddi bir cazibe merkezi olacağını belirtirken, tüm vatandaşları ve misafirleri bölgeyi keşfetmeye davet etti.

27.04.2024 17:33
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Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Aktaş Şelalesi, kentin ekoturizm noktası olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Valilik ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 2022'de başlatılan "Aktaş Şelalesi Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru" projesi kapsamında, ilçeye 11 kilometre mesafedeki Aktaş köyünde yer alan şelale çevresine yürüyüş yolları, seyir terasları ve dinlenme alanları yapıldı.

Projenin tamamlanmasıyla Düzce'nin ilk, Türkiye'nin ise 64. ekoturizm alanı olan şelale bölgesine, Turizm Haftası dolayısıyla tanıtım gezisi düzenlendi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün de katıldığı gezi, Akçakoca Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte vatandaşlara gözleme ve çay ikram edilirken, katılımcılar tulum eşliğinde horon oynayarak doğanın keyfini çıkardı. Katılımcılar daha sonra Aktaş Şelalesi Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru'nu gezdi.

"Aktaş Şelalesi ciddi bir cazibe merkezi olacak"

Vali Aslan, gezinin ardından gazetecilere, Aktaş Şelalesi'nin, ciddi bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

Projeye ilişkin bilgi veren Aslan, "Şelalenin vadi bazındaki toplam parkur uzunluğu 985 metrelik bir güzergah. Tüm hemşehrilerimizi, Düzce dışında yaşayan misafirlerimizi bekliyoruz. Onları ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Etkinliğe, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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