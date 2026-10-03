Düzce polisi iki otobüste 22 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce polisi iki otobüste 22 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce polisi iki otobüste 22 milyon TL\'lik uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki yolcu otobüsünde yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 22 milyon TL olan peçetelere emdirilmiş sentetik kannobinoid ham maddesi ile sentetik ecza hapları ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DÜZCE'de polis ekipleri tarafından iki yolcu otobüsünde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 22 milyon TL olan peçetelere emdirilmiş sentetik kannobinoid ham maddesi ile sentetik ecza hapları ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde bulunduğu değerlendirilen iki yolcu otobüsünde arama yapıldı. Düzce Otogarı'nda bulunan yolcu otobüsünde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon olan toplam 43 adet farklı boyutlarda peçetelere emdirilmiş sentetik kannobinoid ham maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla yakalanan H.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde bulunan dinlenme tesisinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 18 milyon lira olan 88 bin 102 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, şüphelisi R.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler R.T. ve H.S., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
Düzce Emniyet MüdürlüğüHamster CoinGüvenlik3. SayfaGüncelDüzceSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Türkiye’den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu’na patladı: Lan seni... Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...
Koskoca dağın zirvesini 38 yıldır kilitli tutuyorlar İşte nedeni Koskoca dağın zirvesini 38 yıldır kilitli tutuyorlar! İşte nedeni
22:03
Türkiye’nin askeri gücü dış basında Yunanistan’la farkı ortaya koydular
Türkiye'nin askeri gücü dış basında! Yunanistan'la farkı ortaya koydular
20:50
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
20:09
Zen Pırlanta sahiplerine “Çirkinler” suç örgütünden tehdit: 5 şüpheli gözaltında
Zen Pırlanta sahiplerine “Çirkinler” suç örgütünden tehdit: 5 şüpheli gözaltında
18:36
Yalova Adliyesi’nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
Yalova Adliyesi'nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
17:55
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy’u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 22:55:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Düzce polisi iki otobüste 22 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei