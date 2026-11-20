OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Düziçi- Osmaniye kara yolu Mamure İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında tankerde hasar oluşurken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.