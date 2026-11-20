Düziçi'nde akaryakıt yüklü tankerdeki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında tanker hasar gördü, çıkış nedeni araştırılıyor.
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Düziçi- Osmaniye kara yolu Mamure İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında tankerde hasar oluşurken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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