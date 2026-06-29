Düziçi\'nde Akraba Kavgası: 1 Ölü

Mahmut Baki:

Akraba kavgaları her zaman böyle bitiyor, ama temelinde insanların eğitim seviyesi düşük olduğu için küçük anlaşmazlıkları bile çözmüyorlar. Doğru konuşma ve çatışma çözümü eğitimi verilse bu tür olaylar çok azalırdı bence.