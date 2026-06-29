Düziçi'nde Akraba Kavgası: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düziçi'nde Akraba Kavgası: 1 Ölü

Düziçi\'nde Akraba Kavgası: 1 Ölü
29.06.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akraba gruplarının kavgasında 23 yaşındaki Tuncay Timi hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine tüfekle ateş açılması sonucu Tuncay Timi (23) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Timi, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karıştıklarını belirlediği 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Osmaniye, Düziçi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düziçi'nde Akraba Kavgası: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahmut Baki Mahmut Baki:
    Akraba kavgaları her zaman böyle bitiyor, ama temelinde insanların eğitim seviyesi düşük olduğu için küçük anlaşmazlıkları bile çözmüyorlar. Doğru konuşma ve çatışma çözümü eğitimi verilse bu tür olaylar çok azalırdı bence. 0 0 Yanıtla
  • Gökmen Alpaslan Tekin Gökmen Alpaslan Tekin:
    Biri öldü diye bu kadar haber yapılması gereken birşey mi, bu paraya başka işler yapılmalıydı ya 0 0 Yanıtla
  • Deniz Sadık Deniz Sadık:
    Erkeklerin silah kullanımı ve şiddet eğilimi nedeniyle böyle trajediler yaşanıyor, toplumda kadın liderliği artsaydı belki bu kadar kan dökülmezdi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da et yiyen dev çekirge görüntülendi Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı
Aziz Yıldırım’dan Skriniar’ın transferi için kesin karar Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar
Bodrum’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

16:25
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
15:52
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
15:46
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 17:33:27. #7.12#
SON DAKİKA: Düziçi'nde Akraba Kavgası: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.