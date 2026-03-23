Düziçi\'nde Otomobil Köprüden Düştü

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, köprüden aşağı düştü. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 AAG 387 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.