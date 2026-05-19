Ebola Salgınına Ortak Mücadele Çağrısı

19.05.2026 08:28
AfB Başkanı Yusuf, KDC ve Uganda'daki Ebola salgınına karşı bölgesel iş birliği çağrısı yaptı.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda'da ilan edilen Ebola salgınlarına karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

Yusuf, yaptığı açıklamada, KDC ve Uganda'daki Ebola Virüsü Hastalığı salgınlarının kıta genelinde bölgesel yayılma riskini artırdığına dikkati çekti.

KDC ve Uganda hükümetleri ile ulusal sağlık otoriteleri ve ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarının salgını kontrol altına almak için gösterdiği hızlı müdahale ve çabaları takdir ettiğini belirten Yusuf, komşu ülkelerin hazırlık çalışmalarını da memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Yusuf, özellikle Güney Sudan'ın yürüttüğü hazırlık tedbirlerinin önemine işaret etti.

Afrika Birliği'nin bu kritik süreçte KDC ve Uganda halkları ve hükümetleriyle tam dayanışma içinde olduğunu kaydeden Yusuf, Afrika'nın geçmişte büyük halk sağlığı krizlerinin üstesinden geldiğini belirtti.

Yusuf, birlik, koordinasyon ve ortak hareket sayesinde mevcut salgının da kontrol altına alınacağını vurguladı.

Afrika Birliği'nin, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) öncülüğünde yürütülen kıtasal müdahale çalışmalarını desteklediğini ifade eden Yusuf, çalışmaların üye ülkeler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), insani yardım kuruluşları ve bağışçılarla işbirliği içinde sürdürüldüğünü aktardı.

Yusuf, Afrika halkının korunması ve kıtanın sağlık güvenliğinin sağlanmasının en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, tüm üye ülkelere ve ortaklara, salgından etkilenen ve risk altındaki ülkelere yönelik hazırlık, gözetim ve hızlı müdahale çalışmalarına desteği artırma çağrısında bulundu.

Africa CDC, KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde görülen Ebola salgınında 87 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

DSÖ, KDC ve komşu ülke Uganda'ya yurt dışından gelen bir kişide virüsün tespit edilmesinin ardından Ebola salgınını "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Kaynak: AA

