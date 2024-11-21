Ebrar Sitesi Raporu: Yıkımın Nedeni Proje Hataları - Son Dakika
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Ebrar Sitesi Raporu: Yıkımın Nedeni Proje Hataları

Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin yıkımında zeminin değil proje hatalarının etkili olduğu belirtildi.

21.11.2024 12:47
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Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yeni bilirkişi raporunda, binanın yıkımına zeminin değil proje ve uygulama hatalarının neden olduğu belirtildi.

Davanın görüldüğü Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden 7 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 32 sayfalık rapor dava dosyasına girdi.

Raporda, binanın yıkılmasına yol açan temel nedenler arasında beton dayanımı ve donatı yerleşimindeki eksiklikler, statik projede deprem yönetmeliği şartlarının ihlal edilmesi ve temel donatı alanlarındaki yetersizlikler gösterildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Heyetimizin görüşüne göre yıkıma zemin etkisi değil proje ve uygulamalarda yapılan hatalar neden olmuştur. Uygulamada beton-donatı dayanım yetersizliği, proje kapsamında ilgili deprem yönetmeliğinde belirtilen esasların dikkate alınmamış olması nedeniyle yeterli dayanıma sahip yapı elemanları kullanılmadığı, yapının yıkılmasında statik proje hatalarının da etkili olduğu tespit edilmiştir. Statik projede ise ilgili deprem yönetmeliğine aykırılıklar tespit edilmişti. Beton dayanımı ve donatı kalitesi açısından statik projeye uygun yapılmadığı tespit edilmiştir."

Raporda ayrıca, "zemin etüt raporunun bulunduğu" ve "analizler neticesinde zemin emniyet gerilmelerinin yetersiz olduğunun tespit edildiği" ifade edildi.

Sanıklar ve müteahhitlik tartışması

Raporda, yargılama sürecindeki sanıklarla ilgili detaylara da yer verildi. Statik proje müellifi olan ve vefat eden Mehmet Akif Ö. ile fenni mesul Berra E. "asli kusurlu" olarak nitelendirilirken, tutuklu sanık Çetin Kurt ile başka dosyadan tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz ve tutuksuz sanıklar Ahmet D, Mustafa Timurbanga, Tamer K. ile Metin K'nin de dava kapsamında yargılandığı hatırlatıldı.

Yapının müteahhit ya da müteahhitlerinin kim olduğu ise raporda kesin olarak belirlenemedi. Heyet, bu konudaki değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Dosya kapsamındaki ruhsatlarda müteahhit kısmı boş bırakılmıştır. Savcılık iddianamesinde yapının bir kooperatif tarafından yapıldığı anlaşılmış ve şüpheli ifadelerinden yola çıkarak yapı müteahhitliğinin Tevfik Tepebaşı tarafından yapıldığı, Atilla Öz, Ahmet D. ve Mustafa Timurbanga'nın Tevfik Tepebaşı tarafından yetkilendirildiği belirtilmiştir. Ayrıca yapıyı yaptıran kooperatifin başkanı Çetin Kurt'un da yapı müteahhidi olarak zikredildiği anlaşılmıştır. Ancak heyetimiz, savcılık iddianamesinde yer alan bu şahıslardan hangisinin veya hangilerinin yapının müteahhidi olduğunu somut bir şekilde belirleyememiştir. Takdir yüce mahkemenindir."

Yargı süreci devam ediyor

Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin 5'inci duruşma 10 Ocak 2025'te görülecek.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1'i tutuklu 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ebrar Sitesi Raporu: Yıkımın Nedeni Proje Hataları - Son Dakika

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