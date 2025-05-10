Eczacılık Günü\'nde Eczacılar Bir Araya Geldi

(MANİSA)- Akhisar Belediyesi Kayalıoğlu Sosyal Tesisleri, 14 Mayıs Eczacılık Günü ve Eczacılık Haftası dolayısıyla Manisa Eczacı Odası tarafından düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Manisa Eczacı Odası, 14 Mayıs Eczacılık Günü ve Eczacılık Haftası dolayısıyla Akhisar Belediyesi Kayalıoğlu Sosyal Tesisleri'nde kahvaltılı etkinlik düzenledi. Eczacı Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu ve yönetim kurulu tarafından düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu başta olmak üzere çok sayıda eczacı katıldı. Etkinlikte eczacılar, mesleki sorunları, yerel ölçekte karşılaşılan sıkıntıları ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere bir istişare toplantısı da gerçekleştirdi.

"Eczacılık mesleği, sağlık sisteminin vazgeçilmez bir unsurudur"

Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Eczacı Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu, eczacılığın sadece ilaç teminiyle sınırlı kalmayan, halk sağlığını doğrudan etkileyen çok yönlü bir meslek olduğunu söyledi. Mutlu, "Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli bir sorumluluk üstlenen eczacılık mesleği, sağlık sisteminin vazgeçilmez bir unsurudur. Bilgi, sorumluluk ve vicdanla yürütülen bu meslek, halkın ilaca güvenli erişimini sağlamakla birlikte sağlık danışmanlığı yönüyle de öne çıkmaktadır. Bu nedenle bugün burada mesleğimizin değerini vurgulamak ve dayanışmamızı güçlendirmek amacıyla bir araya geldik. Katılımınız için teşekkür ederim" dedi.

"Eczacılık mesleğinin değerini yaşatmaya devam edeceğiz"

Etkinlikte söz alan Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise bir eczacı olarak mesleğinin sorumluluğuna dikkat çekti. Başkan Dutlulu, "Toplum sağlığının korunmasında ve sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin sunulmasında önemli bir rol üstlenen eczacılık mesleğinin değerini hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.