Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eczacıya Kundaklama Girişimine Tepki

30.03.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEB Başkanı Demirci, eczanesine saldıran eczacıyı kınayarak bu tür saldırıların kendilerini yıldırmayacağını belirtti.

TÜRK Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Mehmet İrfan Demirci, 2'nci Başkan Abdullah Caner Güven'in Erzurum'daki eczanesine yönelik kundaklama girişimine tepki gösterdi. Demirci, "Bu saldırılar bizi yıldırmayacak, sindirmeyecektir. Bunlar bizi korkutmayacaktır. Doğru bildiğimizi, yasaların bize emrettiğini, yönetmeliklerin bize emrettiğini, mevzuatın bize emrettiğini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 28 Mart Cumartesi günü meydana gelen olayda, Ö.Y., Abdullah Caner Güven'e ait eczanenin camını parke taşıyla kırdıktan sonra ayçiçeği dökerek kundaklamak istedi. Kaldırımda yürüyen vatandaşların yanına gelerek engel olduğu şüpheli, daha sonra kaçarak uzaklaştı. Eczanenin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından yakalanan şüphelinin eczacı olduğu ve diploma kiralama sorunu sebebiyle kundaklama girişiminde bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan Ö.Y. adli kontrolle serbest kaldı.

TEB 2'nci Başkanı Abdullah Caner Güven'in eczanesine yönelik saldırıya eczacılar yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Türk Eczacılar Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci, "Türk Eczacılar Birliği akademik bir meslek odasıdır. Türk Eczacılar Birliği, kamuya dayanır. Önüne çıkan problemlere karşı hep yasayı, mevzuatı ve genelgeleri dayanak almak zorundadır. Bunun yanı sıra mesleğin etik değerlerine deantolojik kurallarına, kaidelerine sonuna kadar uymak zorundadır. Cumartesi günü yaşadığımız olay, Caner başkanımızın yaşadığı olay Türk Eczacılar Birliği yöneticilerinin başına gelen ilk olay değil. Daha önce de yaşadık bu tarz olaylar. Bundan sonra da dilemem ama yaşayacağımızı tahin ediyorum. Ama bunlar bizi yıldırmayacaktır. Bizi sindirmeyecektir. Bunlar bizi korkutmayacaktır. Doğru bildiğimizi, yasaların bize emrettiğini, yönetmeliklerin bize emrettiğini, mevzuatın bize emrettiğini yapmaya devam edeceğiz. Bunun haricinde üzücü olan şöyle de bir olay vardır. Bunu bir eczacı tarafından yapılmış olmasıdır. Cumartesi günü yaşadığımız o elim olayın, üzücü olayın bir eczacı tarafından yapılmış olması da bizi çok üzmüştür. Ama dediğim gibi bu bizi yıldırmayacaktır hiçbir zaman. Doğrunun arkasından gideceğiz. Hep kamu yararına, halk sağlığını gözetmeye devam edeceğiz. Ben sayın başkanımıza geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

13'üncü Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Selami Cengiz, saldırının, mevzuata uygun yürütülen görevler nedeniyle oluşan bir husumetin sonucu olduğunu söyledi. Telafisi mümkün olmayan şeylerin yaşanmamış olmasının en büyük teselli kaynağı olduğunu ifade eden Cengiz, şunları söyledi:

"Gerek kamu görevi icra eden oda başkanlarının, görevleri nedeni ile uğradıkları saldırılar, gerek sağlık mensuplarının maruz kaldığı şiddet olayları caydırıcı şekilde cezalandırılmalı ve kamu vicdanı rahatlatılmalıdır. Bu tür saldırılar ne muvazaa ne de başka hukuksuzluklarla mücadelemize engel olamayacaktır. Bu hadise muvazaa konusunun ne denli büyük bir tehlike olduğunu da bir kez daha ortaya koymuştur. Gerek muvazaa gerek diğer hususlarda yetkililerden acil olarak etkili mevzuat değişiklikleri ve geliştirmeleri bekliyoruz. Muvazaa meselesini de açmak istiyorum: Muvazaa eczacı olmayan kişilerin, eczacıların diplomalarını kullanarak eczane açması işlemidir. Bu hem yasalara, hem meslek ahlakına, hem meslek onuruna aykırı bir davranıştır. Halk sağlığını, eczacılık mesleğinin itibarını ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden en büyük usulsüzlüklerden birisidir."

Haber - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:52:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.