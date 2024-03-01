Edirne Belediye Başkan Adayları Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası şubat ayı meclis toplantısına katıldı.
Oda Başkanı Sezai Irmak ile yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile bir araya gelen İba, Edirne'yle ilgili projelerini anlattı, Gastro Akademi kapsamında hazırlanan ürünlerin tadına baktı.
İba, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şube Başkanı Yalçın Biçer, Edirne Bedensel Engelliler ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği Başkanı Dilek Öner ve Edirne Avcılık, Atıcılık İhtisas Derneği Başkanı Ümit Çoşkunkal'ı da ziyaret etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, 7'den 70'e her bireyiyle tüm Edirne'nin sesi olmaya kararlı ve hazır olduklarını belirtti.
Yerel yönetim olarak amaçlarının, Edirne'de sesini duyuramamış vatandaşın kalmaması olduğunu dile getiren İba, "Bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz, bu şehri de hep birlikte güzelleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Akın Çavuşbey Mahallesi'ni ziyaret etti
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın seçim çalışmalarına devam ediyor.
Akın, Edirne Milletvekili Baran Yazgan ile Çavuşbey Mahallesi'ni ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Akın, sorun ve talepleri dinledi.
Mahalle halkına sıcak karşılama için teşekkür ettiğini belirten Akın, "Yeni bir başlangıç bizimle olacak. Edirne'nin umudu filizleniyor." diye konuştu.
Saadet Partisi Adayı Karakütük
Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, Edirne'nin her köşesindeki kültürel değerleri koruyacaklarını bildirdi.
Karakütük, yaptığı yazılı açıklamada, kentin kültürel zenginliğini ve tarihi mirasını gelecek nesillere aktarmak için çalışacaklarını belirtti.
Edirne'nin kültürel mirasını yaşatacaklarını dile getiren Karakütük, "Bizim medeniyetimiz aşk medeniyetidir, sevgi medeniyetidir. Aşk, bu toprakların mayasıdır, hamurudur, harcıdır. Kadim kent Edirne, medeniyetimizin en güzel eserlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu eserlerimize aşkla, sevgiyle hizmet etmeye geliyoruz." ifadelerini kullandı.
Helvacıoğlu, projelerini tanıttı
Keşan Belediye Başkanı ve AK Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu, proje tanıtım toplantısı düzenledi.
Helvacıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, eserleriyle Keşan'a mühürlerini vurmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
Keşan'ın iradesini, gücünü, kapasitesini küçümseyenlere karşı ısrarla, inatla, cesaretle, Keşan'ı savunduklarını dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:
"Çöple, çamurla, çukurla anılan Keşan'ı ilklerle, enlerle, rekorlarla anılan Keşan yapıp Trakya'da bir çığır açtık. Hedefimiz Edirne'nin en yüksek oyla seçilen belediye başkanı olup, her seferinde hizmetleri engelleyen bir meclis yerine, Cumhur İttifakı'nın üyelerinin çoğunlukta olduğu, engelleyen değil şahlandıran bir meclis kurmak." diye konuştu.
Helvacıoğlu, daha sonra projelerini anlattı.
Toplantıya AK Parti İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne Belediye Başkan Adayları Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Tokat'ın Almus ilçesinde dün çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen Sait Azman'a Almus Kaymakamı Emre Çömen ziyarette bulundu. Azman ve eşi, köyde bulunan kamuya ait lojmana yerleştirildi ve barınma sorunu çözülene kadar burada kalacak. Sosyal Yardımlaşma Vakfı, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak.
Isparta'da yerde baygın şekilde yatan köpeği gören otobüs şoförü, otobüsüne aldığı köpeği veterinere yetiştirdi. O anlar otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası konuşan şoför Korkmaz 'Her canlı önemlidir. Veterinere yetiştirip canını kurtardığım için çok mutluyum' dedi.
Almus ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce yıkılan Hükümet Konağı'nın inşaatına bodrum artı 3 kat olarak başlandı. İnşaatın bitirme süresi 500 gün olarak belirlendi. Almus Kaymakamı Emre Çömen, hükümet konağının yakın bir zamanda tamamlanarak halkın hizmetine açılacağını belirtti.
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Yeşilay'ın Türkiye'nin sağlıklı, mutlu ve güçlü nesillere sahip olmasında yoğun emeği olduğunu bildirdi. Dağlı, Yeşilay Haftası nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, Yeşilay'ın insan onurunu ve saygınlığını temel alarak, toplum ve gençliği zararlı alışkanlıklardan korumak için bağımlılıklarla mücadele ettiğini vurguladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesinde gerçekleştirilen temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Büyükkılıç, projelerin ve hizmetlerin devam edeceğini vurguladı. Törene, ilçe yöneticileri, parti temsilcileri ve ilçe sakinleri de katıldı.
Eskişehir'de yüzme antrenörü İbrahim Can Temelli'yi silahla vurarak öldüren Sercan İpek'in yargılandığı dava, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için 12 Haziran'a ertelendi. Sanık, duruşmada öldürme kastı olmadığını belirtti.
Mondihome Kayserispor, Çaykur Rizespor ile yapacakları maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi. İki takım yarın saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.
Gölbaşı Mavi Göl Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ramazan Efşi ve diğer kooperatif üyeleri, ilçe merkezinde konvoy yaparak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, kooperatifin ilerlememesi ve deprem sonrası yaşanan sıkıntılar dile getirilerek, yetkililerden destek istendi.
Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ne havadan 48 paket yardım malzemesi ulaştırdı. İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yardım malzemelerinin geçişini engellemesi nedeniyle yardımlar havadan ulaştırılıyor. Ürdün Silahlı Kuvvetleri, açlıktan çocukların ölmeye başladığı Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım operasyonu gerçekleştirdi.
Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç takla attı ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?