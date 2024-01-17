 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek sohbet etti ve başarı diledi. Ziyarette, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül de yer aldı. Ayrıca, Vali Soytürk, BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve Müdürlüğün yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk\'ü ziyaret etti
17.01.2024 - 17:02,
Abone Ol

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Başsavcı Çakmak, makamında ziyaret ettiği Soytürk ile sohbet etti, görevinde başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Soytürk ise Çakmak'a teşekkür etti.

Ziyarette, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül de yer aldı.

Vali Soytürk, BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Marmaraereğlisi ilçesinde BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

BOTAŞ LNG İşletme Müdür Vekili Erdinç Deli tarafından karşılanan Soytürk, Müdürlüğün yatırımları, hizmet sahası, yürütülen çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Müdürlükte incelemelerde bulunan Soytürk, çalışanlarla sohbet etti.

Vali Soytürk'e ziyaretinde Marmaraereğlisi Kaymakam Vekili Mustafa Güler eşlik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tekirdağ Valiliği, Mustafa Çakmak, Cumhuriyet, Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti - Son Dakika


17:50
Gaziantep FK, Bodrum FK'yı mağlup ederek tur atladı Gaziantep FK, Bodrum FK'yı mağlup ederek tur atladı
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu

Son Dakika
17:50 Gaziantep FK, Bodrum FK'yı mağlup ederek tur atladı
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:50 "Ayhan Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik davada istenen cezalar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 18:01:30. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement