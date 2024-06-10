Edirne\'de 12 yabancı uyruklu yasa dışı göçmen yakalandı

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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler merkeze bağlı Kemalköy ile Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü ve Doğanköy'deki denetimlerde Mısır, Fas ve Cezayir uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.