Edirne'de 12 yabancı uyruklu yasa dışı göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 12 yabancı uyruklu yasa dışı göçmen yakalandı

Edirne\'de 12 yabancı uyruklu yasa dışı göçmen yakalandı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Mısır, Fas ve Cezayir uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

10.06.2024 10:35
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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler merkeze bağlı Kemalköy ile Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü ve Doğanköy'deki denetimlerde Mısır, Fas ve Cezayir uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Cezayir, Göçmen, Edirne, Mısır, Fas, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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