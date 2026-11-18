Edirne Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde Muradiye Mevlevihanesi'nde "Anadolu Evliyaları" tasavvuf musikisi konseri düzenlenecek.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak konserde, sanat yönetmenliğini Bahri Güngördü'nün üstlendiği İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, rast ve hicaz makamlarında ilahiler seslendirecek. Programda Hakan Alvan da tasavvuf sohbeti yapacak.

Kontenjanı 60 kişiyle sınırlı olan ücretsiz konsere katılmak isteyenlerin başvuru formunu doldurması gerekiyor.