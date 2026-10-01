Edirne'de 240 Roman çocuğa eğitim desteği veren RARE II projesi sona erdi - Son Dakika
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Edirne'de 240 Roman çocuğa eğitim desteği veren RARE II projesi sona erdi

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Edirne\'de 240 Roman çocuğa eğitim desteği veren RARE II projesi sona erdi
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Edirne'de Roman çocukların eğitime erişimini destekleyen 3 yıllık RARE II projesi tamamlandı. Proje kapsamında 2023-2026'da her yıl 80, toplam 240 çocuğa destek verildi; kapanışta iş birliğinin önemi vurgulandı.

Edirne'de Roman çocukların okul öncesi ve ilkokul eğitimine erişimini desteklemek amacıyla 3 yıldır yürütülen proje tamamlandı.

Roman Gençlik Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Roman Eğitim Fonu (REF) ortaklığında yürütülen "Roman Eğitimi için AB Bölgesel Eylemi – RARE II" programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların kapanış toplantısı düzenlendi.

2023-2026 yıllarında yürütülen proje kapsamında, her eğitim yılında okul öncesi ve ilkokul çağındaki 80 olmak üzere toplam 240 çocuğa destek verildi.

Çalışmalarla çocukların nitelikli eğitime erişiminin artırılması, okula devamlarının desteklenmesi, okul öncesinden ilkokula geçişlerinin kolaylaştırılması ve temel öğrenme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Proje kapsamında Oyuncak Kütüphanesi'nde çocuklara oyun temelli öğrenme, okuma-yazmaya hazırlık, temel matematik, ödev, sanat, müzik ve grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Aile ve hane ziyaretleriyle ebeveynlere okul öncesi eğitimin önemi, düzenli okul devamı ve çocukların öğrenme süreçlerinin evde desteklenmesi konularında rehberlik sağlandı.

Edirne Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla da çeşitli çalışmalar yürütüldü.

Edirne Belediyesi tarafından Oyuncak Kütüphanesi faaliyetlerinin sürdürülmesi için yeni alan tahsis edildi.

Kapanış toplantısında 3 yıllık çalışmalar değerlendirilerek, Roman çocukların eğitime erişiminin desteklenmesinde aile, okul, yerel yönetim, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekildi.

Kaynak: AA
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