Edirne'de 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne\'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarda, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Fas, Suriye, Filistin, Irak ve Pakistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

28.02.2024 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik Meriç, Lalapaşa ve İpsala ilçelerinde yaptığı çalışmalarda, Fas, Suriye, Filistin, Irak ve Pakistan uyruklu 42 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yunanistan sınırında yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

Filistin, Pakistan, Suriye, Edirne, Irak, Fas, Güvenlik, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 11:21:46. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement