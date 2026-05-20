Edirne'de AB Gençlik Projeleri Atölyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de AB Gençlik Projeleri Atölyesi

Edirne\'de AB Gençlik Projeleri Atölyesi
20.05.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ETSO ev sahipliğinde gerçekleşen atölye, gençlere AB projeleri ve fırsatlarını tanıttı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde düzenlenen "EuProjectLab – Avrupa Birliği Gençlik Projeleri Atölyesi", gençleri Avrupa Birliği projeleri ve uluslararası fırsatlarla buluşturdu.

Edirne AB Bilgi Merkezi koordinasyonunda, Trakya Üniversitesi Avrupa Birliği ve Yeşil Enerji Topluluğu iş birliğiyle Avrupa Günü kapsamında gerçekleştirilen program iki gün sürdü.

Atölyede katılımcılara Avrupa Birliği hibe programları, Erasmus+, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) ve gençlik fırsatları hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında ayrıca proje döngüsü yönetimi, problem ve ihtiyaç analizi, hedef ve sonuç yazımı, bütçe hazırlama, görünürlük, sürdürülebilirlik ve proje geliştirme süreçlerine ilişkin eğitimler düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını Edirne AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı yaptı.

AB Gençlik Projeleri Uzmanı Işı Tarcan da eğitmen olarak katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Program sonunda ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak tarafından katılımcılara sertifikaları verildi.

Irmak, gençlerin Avrupa Birliği projeleri ve uluslararası fırsatlardan daha fazla yararlanmasının önemine dikkati çekti.

Avrupa Günü kapsamında gerçekleştirilen atölye programının, gençlerin proje geliştirme alanındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılmasına katkı sağladığı belirtildi.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de AB Gençlik Projeleri Atölyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:23
Olay adam iş başında Yaptığına tepki yağıyor
Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:32:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Edirne'de AB Gençlik Projeleri Atölyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.