Edirne\'de Afet Bilinci Eğitimi

Edirne'de İngilizce öğretmenlerine yönelik "Temel Afet Bilinci ve INSARAG Standartlarında İletişim-Koordinasyon Eğitimi" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile AFAD işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimle, olası afet ve acil durumlarda Türkiye'ye gelecek uluslararası arama kurtarma ekipleriyle sağlıklı iletişim ve koordinasyon kurulmasına katkı sunulması amaçlandı. 6 periyot halinde düzenlenen programa kentte görev yapan 255 yabancı dil öğretmeni katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu'nun AFAD Koordinayon Merkezindeki açılış konuşmasını yaptığı programda, öğretmenlere afet anlarında etkili iletişim, kriz koordinasyonu ve uluslararası ekiplerle çalışma süreçleri hakkında bilgi verildi.