Edirne\'de Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Rumen uyruklu F.M'nin kullandığı IF 32 GBR plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun Lalapaşa ilçesi yakınlarında motor kısmından dumanlar yükselmeye başlamasının ardından alev aldı.
Durumu fark ederek aracını yol kenarına çeken sürücü, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
