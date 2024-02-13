Edirne'de 135 şüpheli jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 135 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Edirne\'de 135 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 135 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Son bir haftada çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 135 şüpheli adli makamlara teslim edildi.

13.02.2024 14:09
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Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 135 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 135 şüpheli yakaladı.

Şüpheliler adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de 135 şüpheli jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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