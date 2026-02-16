Edirne\'de Aşılama Değerlendirme Toplantısı

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse başkanlığında çevrim içi değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda il genelinde başlatılan ilkbahar şap aşılama kampanyası kapsamındaki çalışmalar detaylı şekilde ele alındı.

Aşılama faaliyetlerinin sahada etkin, planlı ve eksiksiz yürütülmesine yönelik koordinasyon süreci değerlendirildi.

Ayrıca buzağı kayıplarının azaltılması ve döl verimliliğinin artırılması amacıyla yürütülecek saha çalışmaları, koruyucu hekimlik uygulamaları ve işletme takip süreçleri görüşüldü.

Toplantıya, ilçe tarım ve orman müdürleri ile teknik personel katıldı.

South - West Üniversitesinden TÜ'ye ziyaret

South - West Üniversitesi "Neofit Rilski" Rektörü Prof. Dr. Nikolay Marin, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Prof. Dr. Mustafa Hatipler, 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek South - West Üniversitesi "Neofit Rilski"nin kuruluşunun 50. yıl kutlamalarına davet edildi.

Görüşmede iki üniversite arasında özellikle Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi özelinde yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Toplantıda sağlık eğitiminde yapay zeka kullanımı, dijitalleşme süreçleri ve bu alanlarda ortak eğitim programları geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Ziyarete, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ahi İhsan Meşe, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aysu Zekioğlu ile Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sertaç Arabacıoğlu katıldı.