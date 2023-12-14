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Edirne'de Bulgar polis memurunun öldürülmesi davası sürüyor - Son Dakika
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Edirne'de Bulgar polis memurunun öldürülmesi davası sürüyor

Edirne sınırında Bulgar polis memurunun silahla öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada, tutuklu sanık E.E. ile sanık avukatları, ölen Bulgar polisi P.D.B'nin yakınları ile olay sırasında yanında olan meslektaşı R.R. katıldı. Adli kontrol kararı bulunan diğer tutuksuz sanık M.E. ise duruşmaya katılmadı. Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov da duruşmayı salondan izledi.

Edirne\'de Bulgar polis memurunun öldürülmesi davası sürüyor
14.12.2023 - 16:54,
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Edirne sınırında Bulgar polis memurunun silahla öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık E.E. ile sanık avukatları, ölen Bulgar polisi P.D.B'nin yakınları ile olay sırasında yanında olan meslektaşı R.R. katıldı. Adli kontrol kararı bulunan diğer tutuksuz sanık M.E. ise duruşmaya katılmadı.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov da duruşmayı salondan izledi.

Tanık olarak dinlenen Bulgar polisi R.R, maktul meslektaşı P.D.B'nin olay günü sınır telinde bir açıklık gördüğünü ve bakmak için oraya doğurdu ilerlediğini ifade etti.

R.R, silah sesi duyduktan sonra araçtan indiğini, ön lastiğin arkasına gizlenerek aracın altından baktığında meslektaşının hareketsiz yattığını gördüğünü ve havaya ateş açarak yardım istediğini anlattı.

Zanlıların bilerek ve isteyerek bir kişiyi öldürdüklerini ve kendisini de öldürme teşebbüsünde bulunduklarını belirten R.R, şikayetçi olduğunu ifade etti.

R.R'nin ifadesinin ardından maktul P.D.B'nin annesi K.B.N'nin, ağlayarak "Neden çocuğumu öldürdün?" diye sorması üzerine sanık E.E, "Mahcubum, özür dilerim." diye cevap verdi.

Mahkeme heyeti sanık ve avukatların savunmasının ardından sanıklardan E.E'nin tutukluluk halinin, M.E'nin adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyü sınır hattında, 8 Kasım 2022'de, Bulgar polis memuru av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede olaya karıştıkları iddia edilen E.E. ve M.E'yi av tüfeğiyle yakalamıştı.

" Türkiye'de adalete inanıyorum"

Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov, duruşmanın ardından Edirne Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, davayı yakından takip ettiğini söyledi.

Olayda zarar gören araçla ilgili raporu da "mala zarar verme" suçlaması kapsamında mahkemeye sunacaklarını belirten Stoyanov, "Bizim malla mülkle ilgili bir isteğimiz yok, anladığımıza göre bunu göndermemiz gerek. Çünkü tutuklunun suçunu daha ağırlaştırıyor, böyle bir suçlanma altında bulunuyor." dedi.

Davayı sonuna kadar takip edeceğini belirten Stoyanov, "Türkiye'de adalete inanıyorum. Sonuçta bu uluslararası bir araştırmaydı ve çok çabuk şekilde artık adalete teslim edildi. Türkiye ve Bulgaristan arasında sınırlarda iyi bir ortak çalışma oluyor. Bu yüzden de sınırlarımız çok daha sakin ve çok daha az göçmen sınırı geçmeye çalışıyor." dedi.

Bulgaristan Sınır Polisi Müdür Yardımcısı Peter Cigov da, olayda zarar gören aracın zararının giderildiğini ve tekrar kullanılmaya başlandığını aktardı.

Kaynak: AA
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