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Edirne'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

EDİRNE - Edirne'de öğle saatlerinde etkili olan yağmur ilerleyen dakikalarda doluya dönüştü.

Edirne'nin bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu. Dışarıda bulunan vatandaşlar dolu yağışından zarar görmemek için saçakların altına girdi. İnşaatta çalışan işçiler de aninde dolu yağışına yakalandı. Bir işçi yere düşen doluyu alıp videosunu çekti. Dolunun büyüklüğünü gören işçiler, bir an şaşırdı.